Ксения Собчак показала Анатолия Чубайса с перекошенным лицом из реанимации
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Ксения Собчак показала Анатолия Чубайса с перекошенным лицом из реанимации

Ксения Собчак показала Анатолия Чубайса с перекошенным лицом из реанимации
Ведущая Ксения Собчак поделилась первым снимком больного Анатолия Чубайса. Ксения Собчак поддерживает связь с женой Анатолия Чубайса, попавшего на днях в больницу. Состояние 67-летнего бывшего председателя правления «Роснано», как сообщается, стабилизировалось. Врачи пришли к окончательным выводам, что причиной резкого ухудшения самочувствия Чубайса стало аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Барре. Супруга Чубайса Авдотья Смирнова предоставила ведущей первое фото Анатолия Борисовича после реанимации. Позже снимок был опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Ещё одна фотография Анатолия Чубайса из реанимации. Напомню, врачи окончательно подтвердили ему диагноз: синдром Гийена - Барре. Сейчас у него плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица», - написала Собчак в Телеграм-канале. По информации Собчак, у Чубайса после кризиса имеются проблемы с руками и ногами, а его лицо поразил частичный паралич. Врачи планируют полностью обследовать больного политика, чтобы понять, из-за чего у него развился синдром Гийена-Барре. Некоторые СМИ списывают это на коронавирус, однако он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад», — сообщает Ксения. Итальянские СМИ утверждают, что проблемами со здоровьем Чубайса заинтересовались местные спецслужбы. Пациент уже встретился с главным прокурором города Парма Грегорио Капассо. По информации издания L'Unione Sarda, Анатолий Борисович находится в клинике Mater Olbia. Результаты его анализов еще не готовы, но будут тщательно изучены местными специалистами.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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