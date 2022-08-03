Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой

Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой

Еще недавно Ксения высмеивала Ольгу Бузову за слишком частые раздевания на камеру. Теперь же под прицел журналистки попала бывшая пассия Тимати, модель Алена Шишкова, которая недавно провела эксперимент над внешностью.


Шишкова решила подстричь челку и продемонстрировала результат бьюти-эксперимента в личном блоге. Ксения Собчак не оценила изменения Алены, дав понять, что такая прическа лишь портит хрупкую блондинку.

«Пусть бросят камень те, кто никогда не думал, что челка — это хорошая идея», — парировала 40-летняя журналистка в личном блоге.

Подписчики Ксении во многом согласились с ней, посчитав, что прежний образ Шишковой шел ей больше. «Это когда хочешь пострадать ближайшие пару месяцев»; «Такая челка — просто фу!»; «Ну Алена, ну хватит уродовать себя!»; «Зачем она это с собой делает?!» — недоумевают пользователи Сети.

Правда, нашлись и те, кто поддержал модель, отметив, что она прекрасно выглядит, а Ксении Собчак стоило бы последить за собой. «Ничего плохого в челках нет. Надо только знать, какая идет именно вам, а не за модой гнаться...»; «Даже с такой челкой Алена выглядит намного круче , чем Собчак на обложке журнала»; «Симпатичная девушка, челка очень в тему!» — признались некоторые.

К слову, еще недавно Алена Шишкова поражала публику своей худобой. Кто-то считал, что у бывшей Тимати анорексия, но сама модель уверяла — у нее со здоровьем все хорошо, просто тяжело набирать вес. По этому поводу блондинка даже обращалась к специалисту.

«Девочки, я год пыталась поправиться, глотая слезы от комментов «ты тощая», «больная». Наконец-то мне удалось справиться с «анорексией», и я сейчас не о болезни, которой не было, а о том ярлыке, который на меня навесили. Мой вес относительно выровнялся, я сейчас — 55 кило, но я до сих пор переживаю из-за каждых потерянных 200 граммов на весах», — откровенничала она.


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося
Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины
Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков зодиака день будет благоприятным
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца
Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для издательства
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Любой парень мечтает о такой игрушке
Любой парень мечтает о такой игрушке
Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19

Топ на сегодня

Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из
Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели ограничения
Вирус оспы обезьян в Европе: новые симптомы заболевания и где ввели

Еще по теме

Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Новая короткая стрижка Алены Шишковой не понравилась фанатам
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном