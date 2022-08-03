Ксению Собчак разнесли в пух и прах за фото в купальнике
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Ксению Собчак разнесли в пух и прах за фото в купальнике

Ксению Собчак разнесли в пух и прах за фото в купальнике
40-летняя ведущая и журналистка Ксения Собчак порадовала поклонников снимком с отдыха. Светская львица, отдыхающая с семьей в Италии, поделилась с подписчиками в соцсети шуточным фото, на котором продемонстрировала достоинства своей фигуры – эффектную грудь. Телеведущая, которая на самом деле не может похвастать внушительным бюстом, отметила, что достаточно выбрать удачный ракурс и «научиться правильно сжимать руки», и тогда любой девушке обеспечены аппетитные формы в кадре. Однако ироничные снимок телеведущей фолловеры не оценили. Многие решили, что Ксения берет пример с Ольги Бузовой, тоже часто выставляющей свое тело на всеобщее обозрение. Правда, звезда «Дома-2» предпочитает хвастаться «крепким тылом», тогда как Собчак сделала ставку на грудь, но фото у нее получилось крайне неудачное. Журналистке посоветовали в следующий раз приподнимать голову и стараться скрывать руки, потому что иначе кажется, что у нее не только увеличился бюст, но и появился десяток лишних килограммов.
«В таких сжиманиях грудь выглядит лучше, но шея – хуже», «В Бузовой секса нет, а уж в вас-то — и подавно», «Руки сжала правильно! А голову-то забыла поднять! Поднимай, а то они теперь на подбородке висят!», «Бузова научила?», «Потолстевшая Собчак», «Пузо целлюлитное вышло и шея как у бабушки», — раскритиковали телеведущую в комментариях. К слову, этот отпуск у Собчак, по ее собственным словам, выдался особенным, потому что она проводит время в окружении детей и домашних животных. Как выяснилось, в Италию вместе с журналисткой отправились ее муж Константин Богомолов, а также сын Платон от Максима Виторгана и дочь режиссера от Дарьи Мороз.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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