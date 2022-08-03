Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается

Певица Лайма Вайкуле собирается и дальше работать в России. Артистка негативно отзывается в адрес россиян и открыто выражает свою позицию по этому поводу, но почему-то продолжает зарабатывать в РФ. По всей видимости, деньги для артистки не пахнут. Компания 68-летней исполнительницы Laimalux, занимающаяся реализацией косметики, мебели, аксессуаров и некоторыми услугами, работает на территории нескольких стран — Латвии, Литвы, Грузии, а также России, которую Вайкуле терпеть не может. При этом певица никак не комментирует это. А вот пользователи Сети не стали молчать — они считают певицу двуличной женщиной, у которой на первом месте деньги, а не совесть.«Лицемерие зашкаливает!»; «Какая жалкая эта Лайма! Недавно жалела ее, думала, у нее рак, а она мерзкая женщина!»; «Надеюсь, карма ее достигнет!»; «Пусть ее ноги больше не будет в России, вместе с Галкиным и Пугачевой, которых она так яро защищает!» — негодует публика. И действительно, недавно Лайма Вайкуле встала на сторону Примадонны и ее супруга, о которых нелестно высказалась Маргарита Симоньян. Журналистка заявила, что Максим использует Аллу Борисовну ради личной выгоды. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре», — сетовала звездная блондинка.