Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты

Астролог Лариса Андерсен сказала даты, когда лучше всего заняться своими волосами. Красивые волосы всегда считались главным женским украшением. Именно поэтому с давних времён женщины уделяли отдельное внимание расчесыванию, мытью и стрижке волос. Делюсь с вами секретом для густоты и послушания. ❤ 🌿 Как минимум утром и вечером интенсивно расчесывайте ваши волосы массажной щеткой, это улучшит кровообращение головы и улучшит общее состояние волос. 🌿Не забывайте защищать ваши волосы от солнца. Ультрафиолет негативно влияет на структуру волос. 🌿 Ещё один действенный совет для активного роста – использовать лунный календарь стрижек. Посетите парикмахера в эти дни и длинная густая коса станет реальностью. Особо благоприятные дни для стрижки: ✂17 августа ✂21 августа ✂24 августа Благоприятные дни для стрижки: ✂4 августа ✂8 августа (с 12:07) ✂12-13 августа ✂16-17 августа ✂21 августа ✂23-24 августа Неблагоприятные дни для стрижки ❌5-7 августа ❌30-31 августа Время указано московское, поэтому учитывайте это при посещении своего мастера в другом городе✨