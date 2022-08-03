Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты
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Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты

Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты
Астролог Лариса Андерсен сказала даты, когда лучше всего заняться своими волосами. Красивые волосы всегда считались главным женским украшением. Именно поэтому с давних времён  женщины уделяли отдельное внимание расчесыванию, мытью и стрижке волос. Делюсь с вами секретом для густоты и послушания. ❤ 🌿 Как минимум утром и вечером интенсивно расчесывайте ваши волосы массажной щеткой, это улучшит кровообращение головы и улучшит общее состояние волос. 🌿Не забывайте защищать ваши волосы от солнца. Ультрафиолет негативно влияет на структуру волос. 🌿 Ещё один действенный совет для активного роста – использовать лунный календарь стрижек. Посетите парикмахера в эти дни и длинная густая коса станет реальностью. Особо благоприятные дни для стрижки: ✂17 августа ✂21 августа ✂24 августа Благоприятные дни для стрижки: ✂4 августа ✂8 августа (с 12:07) ✂12-13 августа ✂16-17 августа ✂21 августа ✂23-24 августа Неблагоприятные дни для стрижки ❌5-7 августа ❌30-31 августа Время указано московское, поэтому учитывайте это при посещении своего мастера в другом городе✨
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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