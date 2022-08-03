Лера Кудрявцева показал грудь с татуировкой

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась пикантным фото с отдыха в Болгарии. Телеведущая завершает свой отпуск в Болгарии. Прошёл он совсем не так, как планировала телеведущая, но получить красивый ровный загар она всё же успела. Ведущая поделилась в Сети снимком в бикини, продемонстрировав, как она выглядит после каникул. Поклонники сделали комплимент внешнему виду Кудрявцевой, а еще обратили внимание на пикантную деталь: на её теле появилась новая татуировка. Речь идет о рисунке на груди звезды шоу «Секрет на миллион». Ведущая до этого никогда не показывала изображение, которое немного выходит за линию бикини. Целиком рассмотреть тату Кудрявцевой не получится, но видно, что она состоит из рисунка ветки с листьями и небольшого элемента в виде солнца.Фанаты решили, что эту тату появилась на месте шрамов от пластики, которую ведущая перенесла в 2020 году. Тогда Лере пришлось срочно удалять импланты, из-за которых её жизнь оказалась под угрозой. После хирургического вмешательства у неё под грудью, скорее всего, остались еле заметные следы от надрезов. Вероятно, Кудрявцева решила спрятать последствия операции с помощью рисунка. На днях, кстати, ведущая призналась, что она пока не восстановилась до конца после перенесенной коронавирусной инфекции. Она заболела ковидом вскоре после отъезда из России. Почти две недели Лера не выходила из номера. Первое время у неё была высокая температура, а потом она ждала, когда можно будет сдать повторный тест. Кудрявцева пожаловалась, что недуг снова «ударил» по нервной системе, из-за чего она стала очень раздражительной.