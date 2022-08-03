Лев Лещенко попал в неловкую ситуацию с ведром

Садальский рассказал, о курьезном случае с певцом Львом Лещенко. Актер Станислав Садальский в «Телеграме» рассказал, как артисту Льву Лещенко не дали справить нужду в ведро в одном из клубов в поселке Подмосковья. Ранее ему эту историю удалось услышать от артиста Геннадия Хазанова. «Концерт был назначен в старом деревянном клубе, в котором — естественно — не было ни воды, ни канализации. Туалет располагался на улице — будка 1,5 х 1,5 метра с выгребной ямой. А происходило это все зимой, в сильные морозы. Начинающий певец Лещенко почувствовал незадолго до концерта необходимость посещения туалета. Бежать на улицу в концертном костюме и легких туфлях он не рискнул и поэтому решил приспособить для осуществления желания ведро, стоящее в комнатушке недалеко от выхода на сцену», рассказал Станислав Садальский.Как заметил Садальский, попытку Лещенко пресекла заведующая клубом. Она вырвала у артиста ведро и закричала: «Как вам не стыдно! Вы — начинающий артист! Это же ведро для Магомаева!». Напомним, что Лев Лещенко — советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов.