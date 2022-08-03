Левински попросила Бейонсе изменить песню c упоминанием ее романа с Клинтоном

Вадим Карасев

Моника Левински попросила Бейонсе изменить текст песни c упоминанием ее романа с Клинтоном

Бывшая сотрудница Белого дома США Моника Левински обратилась к американской певице Бейонсе с просьбой изменить текст ее песни Partition. Соответствующее сообщение она разместила в своем Twitter.

Левински намекнула, что раз уж Бейонсе собралась менять текст новой песни из-за оскорбительного для больных ДЦП слова, то пусть пересмотрит свой трек 2013 года Partition о сексе на заднем сиденье автомобиля. В нем исполнительница упоминает роман Левински с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В композиции содержится следующая строчка: «Он сорвал все пуговицы, разорвал мою блузку и сделал "Монику Левински" на мое платье».

«Раз уж пошел такой разговор... #Partition», — написала Левински. Она также прикрепила статью о решении Бейонсе перезаписать трек из нового альбома Renaissance.

Ранее поклонники обвинили певицу в том, что она использовала в песне Heated оскорбительное для больных ДЦП слово to spazz. В американском сленге оно означает «сходить с ума». Однако сам термин происходит от названия одной из самых распространенных форм ДЦП — спастического паралича (spastic palsy). Представители поп-звезды заявили, что заменят слово.