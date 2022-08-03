Лучшее время для отношений: когда вы встретите свою любовь в августе 2022 года

Долгие, теплые и звездные вечера, романтическое настроение в сочетании с полным расслаблением и большой готовностью к игре означают одно: наступило время для интенсивного общения и новых знакомств. Узнайте, когда вы встретите свою любовь в августе 2022 года, а также даты, когда заводить новые отношения в этом месяце не стоит.

Когда вы встретите свою любовь в августе 2022 года

3 августа

Меркурий переместится в знак Девы. Планета общения окажет на людей особое влияние, поэтому им будет намного легче общаться и заводить новые знакомства. Кроме того, это отличный период, чтобы сосредоточится на финансовых и деловых вопросах, а также вести важные переговоры и подписывать документы.

11 августа

Этот день должен быть выделен в вашем календаре, так как в этот период состоится полнолуние в знаке Водолея. В это время с большой вероятностью может случиться кризис в отношениях, поэтому важно избегать конфликтных ситуаций и разногласий со второй половинкой.

Кроме того, влияние звезд в этот период будет способствовать легкому общению и возбуждению – это заставит вас совершать романтические жесты. Особенно важной датой 11 августа будет для представителей знака Лев. Также стоит помнить, что в четверг могут активизироваться бывшие партнеры, поэтому нужно заранее определиться, давать им второй шанс или избегать с ними общения.

Если от влияния этого звездного расположения вы ощущаете напряжение и не знаете, как правильно поступить, то лучше уделите больше внимания своим словам и поступкам, а также дайте себе отдохнуть. И помните, что любовные увлечения ждут вас немного позже.

Если же вы влюблены и находитесь в отличном настроении в окружении своей второй половинки, тогда стоит настроиться на романтическую волну, которую посылает вам полнолуние, и полностью насладиться временем в уединении с любимым человеком.

20 августа

Также подходящей датой для новых знакомств и свиданий будет 20 августа, так как в этот день Марс будет находиться в болтливом знаке Близнецы. Кроме того, в этот период увенчаются успехом разговоры о повышении на службе, а также создание группы или команды для достижения общих целей.

22 августа

В этот день завершается сезон бесстрашных и энергичных Львов, и наступает время терпеливых и упорных Дев, поэтому многие почувствуют прилив сил и будут более мотивированы на свершения. Важно не переборщить со своим упорством и сбалансировать отдых и работу, чтобы не перегореть.

24 августа

В среду Уран начинает ретроградное движение в знаке Тельца, поэтому в этот период всем представителям зодиакального круга нужно определиться с направлением в своих отношениях. Возможно, стоит настроиться на более продуктивную работу или, наоборот, устроить отдых. Помните, какие бы изменения в этот период не произошли, ретроградное движение планет происходит ежегодно, и Вселенная хочет, чтобы в вашей жизни были только положительные перемены.

25 августа

В четверг планета Меркурий переходит в мечтательный и справедливый знак Весы. Это расположение поможет всем представителям знаков зодиака познать себя и определить, чего на самом деле вы хотите от жизни. Не забывайте также, чтобы развиваться и двигаться в нужном направлении, порой нужно что-то отпустить.

27 августа

В этот день состоится новолуние в знаке Дева, и это идеальный момент, чтобы определиться со своими намерениями будь-то в любовной сфере или в какой-нибудь другой. Воспользуйтесь этим временем, чтобы поставить цели на оставшуюся часть года.