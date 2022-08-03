Максим Галкин получает миллионы за свои гастроли по Европе

Артист Максим Галкин покинул Россию и уехал за рубеж. Юморист получает в среднем за одно свое выступление в Европе в переводе на русские деньги примерно шесть миллионов рублей. У мужа певицы Аллы Пугачевой, который и раньше любил давать концерты в Европе и Америке, связи наработаны годами. На его концертах всегда аншлаги. Шоумену не нужны декорации, музыканты, световики и другие спецэффекты — написал новую программу и в путь.Любопытно, что не так давно Галкин получал предложение поработать на израильском телевидении. Правда, от этой идеи он отказался. Гастроли у юмориста расписаны до конца года. Сегодня Галкин самый востребованный артист из тех, кто покинул Россию, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Максим Галкин не планирует возвращаться в обозримом будущем в родную страну. За последнее время артист сделал ряд противоречивых заявлений и путь на родину ему, по сути, заказан.