Максим Галкин получает миллионы за свои гастроли по Европе
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Максим Галкин получает миллионы за свои гастроли по Европе

Максим Галкин получает миллионы за свои гастроли по Европе
Артист Максим Галкин покинул Россию и уехал за рубеж.   Юморист получает в среднем за одно свое выступление в Европе в переводе на русские деньги примерно шесть миллионов рублей. У мужа певицы Аллы Пугачевой, который и раньше любил давать концерты в Европе и Америке, связи наработаны годами. На его концертах всегда аншлаги. Шоумену не нужны декорации, музыканты, световики и другие спецэффекты — написал новую программу и в путь.
Любопытно, что не так давно Галкин получал предложение поработать на израильском телевидении. Правда, от этой идеи он отказался. Гастроли у юмориста расписаны до конца года. Сегодня Галкин самый востребованный артист из тех, кто покинул Россию, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Максим Галкин не планирует возвращаться в обозримом будущем в родную страну. За последнее время артист сделал ряд противоречивых заявлений и путь на родину ему, по сути, заказан.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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