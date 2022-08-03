Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым

Журналист уверен, что артиста Максима Галкин отмоют от грязи. Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» заявил о скором приезде в Россию певицы Аллы Пугачевой. «Сейчас приедет Алла Борисовна Пугачева. Потом начнут кампанию по обелению ее мужа Максима Галкина. И так далее. Все будет нормально, ребята», заявил Михаил Шахназаров.Как заметил Шахназаров, за долгие годы в России у людей убивали уважение к себе. «Зомбированием, дурновкусием. Говорили: «Вы — быдло, никто». Вам кидали эти кости», — заметил журналист. Напомним, что Алла Пугачева уехала из России еще в начале марта. Она обещала приехать в Россию к началу учебного года у ее детей.