Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым
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Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым

Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым
Журналист уверен, что артиста Максима Галкин отмоют от грязи. Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» заявил о скором приезде в Россию певицы Аллы Пугачевой. «Сейчас приедет Алла Борисовна Пугачева. Потом начнут кампанию по обелению ее мужа Максима Галкина. И так далее. Все будет нормально, ребята», заявил Михаил Шахназаров.
Как заметил Шахназаров, за долгие годы в России у людей убивали уважение к себе. «Зомбированием, дурновкусием. Говорили: «Вы — быдло, никто». Вам кидали эти кости», — заметил журналист. Напомним, что Алла Пугачева уехала из России еще в начале марта. Она обещала приехать в Россию к началу учебного года у ее детей.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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