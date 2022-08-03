МИД Финляндии рекомендовал не продавать гражданам РФ санкционные товары
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МИД Финляндии рекомендовал не продавать гражданам РФ санкционные товары

МИД Финляндии рекомендовал не продавать гражданам РФ санкционные товары

Министерство иностранных дел Финляндии рекомендует магазинам проверять документы у покупателей при продаже предметов роскоши для того, чтобы россияне не могли приобретать санкционные товары, передает РИА «Новости».

В финском внешнеполитическом ведомстве разъясняют, что продажа санкционных товаров, которые покупатели намереваются вывезти в Россию, запрещена. Поэтому магазинам следует не обслуживать россиян, собирающихся привезти покупки в родную страну. При этом в реальности установить цель покупки зачастую не представляется возможным, поэтому финальное решение остается за продавцом.

В марте Евросоюз в рамках своего пакета санкций установил запрет на поставки в страну ряда предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро (за исключением машин скорой помощи), ювелирных изделий, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогостоящего алкоголя, столовых приборов из драгоценных металлов, электронной техники для домашнего использования и ряда других категорий товаров.


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По материалам: pnp.ru

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