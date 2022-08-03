Минприроды предложило собирать деньги за вывоз мусора с проживающих

В ведомстве призывают поберечь кошельки россиян и серьезно сэкономить на утилизации бытовых отходов

Сегодня расчет количества образующихся отходов во многих регионах строится на основе некорректных нормативов их накопления, из-за чего порой неправильно рассчитываются тарифы. Поэтому Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) без проведения замеров, на основе сравнительного анализа. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения 29 июля. Эксперты «Парламентской газеты» инициативу нашли содержательной, но предложили ее немного скорректировать, чтобы россиянам не пришлось переплачивать за утилизацию бытовых отходов.

Нужно проанализировать

Мусорная реформа в России стартовала в январе 2019 года из-за обострения экологических проблем. На территории страны, по подсчетам экспертов, к тому времени скопилось более 60 млрд тонн мусора, а число только санкционированных крупных свалок перевалило за 14 тысяч. Помимо решения вопросов с переработкой бытовых отходов, трансформировался и принцип их вывоза. Если раньше этим занимались разрозненные организации по договорам с управляющими компаниями, то теперь ответственность за оборот отходов перешла к крупным региональным операторам, заключающим контракты с регионами.

И хотя в общем и целом все позиции определены и ответственные назначены, тем не менее Минприроды приходится регулярно вмешиваться в ситуацию и дошлифовывать законодательство. В январе 2020 года министерство предложило изменить методику расчета нормативов платы за вывоз ТКО, в прошлом году — создать в виде электронной модели федеральную схему обращения с ТКО, а в конце июля — по-новому вычислять нормативы их накопления. То есть без проведения замеров — на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых Правительством.

Напомним, норматив накопления твердых коммунальных отходов — это среднее количество таких отходов, образующихся в единицу времени. С их помощью определяется, сколько граждане должны будут заплатить за вывоз и утилизацию мусора. Также они учитываются оператором ТКО в программах по строительству и реконструкции объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в регионах.

Сейчас нормативы разнятся в регионах, разнятся и подходы к их определению. По мнению специалистов Минприроды, расчет нормативов накопления ТКО путем сравнительного анализа позволит экономить бюджетные средства, обеспечивая при этом больший охват потребителей, не имеющих возможности перейти на фактические расчеты.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время расчет количества образующихся твердых коммунальных отходов во многих регионах строится на основе некорректных нормативов их накопления, которые искажают количество отходов. Из-за этого, в свою очередь, возникают ошибки при планировании мощности объектов и неправильно рассчитываются тарифы.





Не проживают, а за что платят?

Проект постановления предусматривает постепенный переход на нормативы накопления ТКО для жилых помещений по количеству постоянно и временно проживающих граждан или исходя из общей площади квартиры. По мнению зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолия Грешневикова («Справедливая Россия — За правду»), первый вариант предпочтительнее, так как он наиболее точно позволяет рассчитывать тарифы по вывозу мусора.

«Люди сегодня часто жалуются в наш комитет, а также на приемах в моем округе на несовершенство нормативов по вывозу мусора. Они выступают за то, чтобы платить не по площади, а по количеству проживающих. Ведь люди мусорят, а не квадратные метры», — пояснил депутат «Парламентской газете».

С другой стороны, нередки случаи, когда в квартире зарегистрирован один человек, а неофициально проживают десять, соответственно, оплата в этом случае составляет лишь незначительную часть от требуемой величины. Но Грешневиков предлагает не путать проблему скопления мусора с чисто юридическими вопросами. «Если в квартире проживают незарегистрированные десять человек, то это нарушение закона. Все должны быть зарегистрированы и платить», — уточнил законодатель.





Причем платить по факту проживания, а не по формальным признакам. Ведь бывает так, что человек не живет в квартире год, а платить за вывоз мусора ему все равно приходится. И в данном вопросе из-за существующих правовых неясностей суды реагируют по-разному — в одних случаях встают на сторону потребителей, а где-то в спорах побеждают региональные операторы, отметил Грешневиков.

«Судебная практика разная, у меня есть два противоположных случая. Человек живет в Санкт-Петербурге, а приезжает на два-три месяца на дачу, а платит весь год. И за квартиру, и за дачу. Поэтому здесь требуется уточнить в законодательстве, чтобы люди не переплачивали», — отметил депутат, добавив, что ранее он уже с такой инициативой выступал.

Тема определения тарифа только по количеству проживающих в квартире для всех регионов неоднократно поднималась ранее, но из-за позиции управляющих компаний, которые пеняли на невозможность точно подсчитать реальных жильцов в квартире, продолжения не имела, напомнила «Парламентской газете» депутат Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду»).

«Это было бы правильно. Потому что, представьте, один человек или супружеская пара проживает в большом доме в пригороде в период летних отпусков. А потом уезжает в город обратно в квартиру. При этом вынуждены оплачивать тариф поквадратно за вывоз мусора за весь год и за дом, и за квартиру. А если бы платили исходя из количества проживающих, можно было бы сделать перерасчет за то время, когда они не жили на даче», — отметила депутат.



