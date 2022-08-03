Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
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Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания

Бюро Русфонда в Иркутской области ведет сбор средств на лечение семилетнему Мише Победаш из Иркутского района. У мальчика спастическая параплегия (тяжелые двигательные нарушения) и эпилепсия. Всего требуется 168 900 рублей/ 23 460 рублей собрали читатели Русфонда, необходимо еще 145 440 рублей.

«Когда сыну было три с половиной года, он начал жаловаться на головную боль. Еще через два месяца ухудшилась походка, он стал запинаться, часто падать. Врачи долго не могли понять причину, и только к пяти годам выяснилось, что у Миши врожденное генетическое заболевание, которое вызывает скованность мышц. Чтобы сохранить способность ходить, нужно постоянно заниматься лечением и реабилитацией. В прошлом году с помощью Русфонда сын прошел курс лечения в иркутском центре „Новые возможности“. Он окреп, стал увереннее ходить, но спустя несколько месяцев у него внезапно ухудшилась речь, даже я плохо его понимаю, стали трястись руки. Зимой Мишу обследовали в Санкт-Петербурге. Врачи пришли к выводу, что у сына редкая разновидность болезни, которая быстро прогрессирует. Он очень общительный, добрый мальчик, мечтает заново научиться ходить и бегать. Прошу вас помочь нам еще раз оплатить курс реабилитации для Миши. Воспитываю сына одна, живем на его и мою пенсию», — сказано в письме мамы мальчика Дарьи Победаш.

Желающие могут помочь Мише на сайте Русфонда. Деньги можно перечислить через банковскую карту, по номеру мобильного телефона или отсканировав QR-код с экрана.

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По материалам: irk

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