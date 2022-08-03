На российского журналиста в Москве напал отмечающий День ВДВ мужчина
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На российского журналиста в Москве напал отмечающий День ВДВ мужчина

На журналиста РИА Новости в московском Парке Горького напал отмечающий День ВДВ мужчина

Один из отмечающих День ВДВ в московском Парке Горького мужчина во вторник, 2 августа, напал на корреспондента РИА Новости, сообщает агентство.

Сотрудники полиции подошли к скоплению граждан в голубых беретах и начали разбираться, с одним из мужчин, вероятно, приехавшим в парк на мотоцикле. В этот момент один из граждан в тельняшке напал на журналиста агентства. Он выбил аппаратуру и начал выкручивать руки. В дело вмешалась правоохранители и отвели мужчину в сторону, однако задерживать не стали.

7 мая сообщалось о предотвращении возможного теракта в отношении российских журналистов и их семей в Берлине. По имеющимся данным, в нише дома, где проживают корреспонденты, был найден подозрительный предмет. В посольстве России уточнили, что это могло быть самодельное взрывное устройство.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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