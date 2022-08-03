На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
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На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi

На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchiТелеканал «Россия 1» показал отрывки порнофильма с актером Херрингтоном из GachiMuchi

В выпуске программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» показали кадры из порнофильма с участием актера Билли Херрингтона. В эфире программы ведущий шоу и депутат Госдумы Евгений Попов рассказал об указании президента Украины Владимира Зеленского Госcовету Одессы рассмотреть инициативу по замене памятника российской императрице Екатерине II на статую порноактеру Билли Херрингтону. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Ну а что вы так смущаетесь, надо же знать, на кого наши соседи хотят поменять императрицу Екатерину. Вот мы вам и показываем. Других кадров у этого товарища нет», — сказал ведущий программы.

Ранее петиция с призывом снести памятник Екатерине II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины. Согласно украинскому законодательству, президент обязан рассматривать любую петицию, собравшую более 25 тысяч подписей.

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По материалам: lenta.ru

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