На утечку сборки ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля отреагировали разработчики

Вадим Карасев





В начале этой недели в сети появилась сборка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, которая авторами ее публикации позиционировалась в качестве ремастера игры. К файлам прилагалась инструкция, каким образом можно запустить данный билд игры на компьютерах. Интересна сборка была тем, что она адаптирована под консоли, и авторы утечки утверждали, что это ремастер S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, который сейчас разрабатывается для приставок сторонней студией под кураторством GSC Game World.

Команда GSC Game World сегодня отреагировала на утечку в официальном сообществе Discord:

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Стоит отметить, что примерно в дни, когда появились файлы того, что называется консольным билдом S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, в сети опубликовали и персональные данные сотрудников GSC Game World. Факт этой утечки команда GSC Game World подтвердила.