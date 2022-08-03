Наташа Королева никогда не эмигрирует из России, заявила Миро
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Наташа Королева никогда не эмигрирует из России, заявила Миро

Наташа Королева никогда не эмигрирует из России, заявила Миро
Певица Наташа Королева сейчас находится у мамы в Америке. Недавно стало известно, что Наташа Королева улетела в Америку, в СМИ тут же прозвучали версии об эмиграции артистки. Звезда поспешила ответить журналистам в своих соцсетях. Заявив, что она «артист мирового уровня» и может гастролировать в разных странах. Кроме того, она имеет полное моральное право навестить свою маму в Майами. Известный блогер Лена Миро в своем ЖЖ прокомментировала этот факт, заверив, что Наташа Королева никуда никогда не уедет из России.
«Баба Наташа, хоть и артист мирового уровня по профессии, зарабатывает все-таки в России. Зачем ей лишать себя денег, совершенно непонятно и нелогично. Так что все могут спать спокойно и не выдумывать всякое: баба Наташа никуда не денется — навестит маму и вернется, чтобы снова радовать слушателей своими хитами», — написала Миро.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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