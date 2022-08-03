«Не закрывается глаз, частичный паралич лица»: первое фото Анатолия Чубайса в реанимации

В конце июля Ксения Собчак сообщила об экстренной госпитализации Анатолия Чубайса. У политика диагностировали тяжелое заболевание, которое приводит к параличу, а порой и смерти. Врачи борются за жизнь влиятельного пациента.

67-летнего Чубайса госпитализировали с подозрением на синдром Гийена-Барре. Заболевание вызывает повреждение сердечно-сосудистой системы, отказ двигательной функции и развитие паралича дыхательных мышц. По словам Ксении Собчак, данный диагноз подтвердился.

«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова», — поделилась телеведущая.

Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание. Общественность гадает, что же могло послужить причиной развития недуга. Одни подозревают отравление, некоторые и вовсе ВИЧ, самой правдоподобной пока является версия о тяжелых последствиях ковида.

«Некоторые СМИ списывают это на коронавирус — однако он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад», — напомнила Собчак.

Политик находится в одной из лучших клиник Швейцарии. Говорят, один день обходится пациенту почти в миллион рублей. Близкие переживают за судьбу Анатолия Борисовича и надеются на его скорейшее выздоровление.

Напомним, что бывший глава «Роснано» десять лет в браке с Авдотьей Смирновой. Режиссер стала третьей супругой Чубайса. В интервью Ксении Собчак она делилась, каким бывает политик дома.

«Я вчера, например, приехала со съемок. Он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане, а потом, поскольку у меня дикий кашель из-за бронхита, он делал мне ингаляцию. Но вообще, когда я снимаю, я из быта выпадаю. Мой довольно занятой государственный муж начинает приезжать ко мне. Не говорит, что «у меня выходной и давай домой вертайся», нет — он приезжает ко мне, туда, где я снимаю. Он надежный человек», — говорила Смирнова.