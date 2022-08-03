Объем торгов NFT в июле рухнул на 26%

В июле объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на вторичном рынке сократился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, до $647,2 млн. Об этом свидетельствуют данные CryptoSlam.

Данные: CryptoSlam.

Согласно сервису, число уникальных покупателей снижается третий месяц подряд. В мае показатель составил 694 850, в июне сократился до 574 133, а в июле — до 532 378.

Сооснователь NFT-студии Influxo Эннди Лиан в комментарии Forkast указал на продолжающийся медвежий тренд. Стратег по невзаимозаменяемым токенам в CryptoSlam Иехуда Петшер усомнился, что рынок «найдет дно в этом году».

«Я считаю, что этот медвежий цикл, в котором мы находимся, может продлиться несколько лет», — допустил эксперт.

Петшер добавил, что некоторый оптимизм внушает количество уникальных покупателей. По его словам, в июле показатель сократился примерно на 7%, и он выше, чем годом ранее (432 317).

«Сейчас NFT находятся в тяжелом положении, но я все еще думаю, что [сектор] в очень хорошем состоянии с точки зрения роста [или] транзакций», — отметил Петшер.

Лидером по продажам в июле стала коллекция Bored Ape Yacht Club с показателем $51,4 млн. Вторую строчку удерживает CryptoPunks с $50,7 млн.

Данные: CryptoSlam.

По мнению Лиана, толчок рынку NFT может придать переход Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Ранее разработчики предварительно утвердили миграцию блокчейна на 19 сентября 2022 года.

Тестовая сеть Goerli перейдет на новый алгоритм консенсуса, когда кумулятивная сложность сети достигнет значения 10 790 000. По оценкам специалистов, это произойдет в период с 6 по 12 августа.

Напомним, в августе ювелирный бренд Tiffany & Co. представил серию кулонов, основанную на CryptoPunks.