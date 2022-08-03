Объявление в парке напугало пользователей сети
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Объявление в парке напугало пользователей сети

Объявление в парке напугало пользователей сетиПользователь Reddit опубликовал фото объявления, которое он увидел в парке, и напугал сеть

Мужчина опубликовал на сайте Reddit фотографию объявления, которое он увидел в парке во время пробежки. Содержание послания напугало многих пользователей сети: один из юзеров заявил, что теперь ему, скорее всего, будут сниться кошмары.

На листке бумаги, прикрепленном скотчем к дереву, можно увидеть схематичное изображение мужчины с большими глазами. «Предупреждение. Если вы увидите этого человека, то бегите от него прочь», — гласит текст послания.

Большинство пользователей признались, что испытали тревогу из-за этого объявления. «Чертовски пугающий пост», «Скорее всего, мне приснится кошмар с ним», — написали юзеры.

Один из комментаторов поделился историей о том, как столкнулся с подобным явлением в парке. «Во время пробежки в любимом парке я решил сделать перерыв и сел за один из столов для пикника. Кто-то написал на нем красным карандашом фразы "Клоуны были здесь" и "Глупые девочки должны умереть" и другие пугающие вещи. С тех пор я стал бегать в других местах», — рассказал он.

Еще один юзер предположил, что послание с предупреждением на самом деле является шуточным, и его повесил человек, который хотел напугать гуляющих по парку людей.

Ранее другой пользователь Reddit разместил фотографию записки, которую он нашел на парковке. Содержание послания вызвало обсуждения в сети.

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По материалам: lenta.ru

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