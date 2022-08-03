Ольгу Бузову разоблачили с обманом
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Ольгу Бузову разоблачили с обманом

Ольгу Бузову разоблачили с обманом
36-летняя ведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что купила дом за баснословные деньги. Артистка находится в Сочи, где готовится к гастролям по югу России. Череда концертов певицы стартует четвертого августа, а пока она наслаждается коротким отпуском и осматривает местные красоты. Телеведущая рассказала подписчикам, что во время очередной поездки в горы нашла дом своей мечты и решилась его купить.
По словам Бузовой, на недвижимость она потратила целых 100 миллионов рублей, однако в Сети быстро разоблачили наглую ложь звезды «Дома-2». Оказалось, что Ольга значительно приукрасила свои траты и на самом деле заплатила за коттедж куда меньше – 35 миллионов рублей. Известно, что дом мечты телеведущей имеет три этажа и занимает площадь в 250 квадратных метров. Он расположен на небольшом участке в семь соток с бассейном, площадкой для барбекю и местом для стоянки машины. Особняк находится в горах и окружен лесом, ехать от него до побережья довольно далеко – порядка 45 километров.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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