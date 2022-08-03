Отметины судьбы: что родинки на теле могут о вас рассказать

Почти у каждого человека на теле имеются родимые пятна, малые или большие. Помимо чисто научного, медицинского объяснения этого феномена, есть и еще один — эзотерический.

Оказывается, родинки на теле человека могут рассказать многое о его судьбе и характере. Потому стоит внимательно их изучить, чтобы лучше понять себя и свой путь, начертанный нам высшими силами.

Что родинки на теле могут рассказать о судьбе и характере

Родинка на руке

Трудно найти человека, у которого нет хотя бы одной родинки на руке. Это может означать, что человек будет много работать. Такое прочтение вовсе не удивительно, ведь всем нам приходится зарабатывать себе на жизнь. Однако в «Энциклопедии суеверий» сказано, что родинка на руке — это предупреждение. Тоже неглупое замечание, чего бы оно ни касалось.

Родинка на спине





Эти отметинки дают нам понимание важности поступков и их влияния на будущее. Если у человека много родинок на спине, значит, в прошлом у него есть «темные пятна», нерешенные проблемы или кармические обязательства.

Родинка на груди

Особенно важно трактовать появление родинок в районе груди для девушек. Слева расположены они у тех дам, которые привлекают к себе всеобщее внимание без особого старания. Они могут часто менять ухажеров, но в конце концов все равно выберут правильного человека. На правой груди родинки встречаются у консервативных девушек, которые стремятся создать семью раз и навсегда.

Родинка на шее





Если родинка расположена у основания шеи, то человеку стоит быть очень осторожным по жизни, ведь ему постоянно придется проходить испытания. Чем выше находится родинка, тем более незначительными будут препятствия.

Родинка на лбу

Интересный знак судьбы, который говорит о незаурядности человека. В его характере будут присутствовать рационализм, активность и предприимчивость. Древние китайцы верили, что родинки на лбу — это залог пути мудрой личности.

Родинка над губами





Многие девушки хотели бы иметь родинку над губой, ведь это придает женственности и сексуальности. Посмотрите, как мило смотрятся родинки у Натали Орейро или Синди Кроуфорд! Они могут располагаться над губой — и это говорит, что обладательница целеустремленная натура, сбоку, в уголках губ — такая отметина свидетельствует о необычайной одаренности, внизу губ — ее можно повстречать о тонких, романтичных людей.

Родинка на щеке

На щеках, согласно китайскому учению, родинки находятся у людей большого мужества и стойкости. Такие личности способны перенести многие лишения и при этом не утратить оптимизма. Присмотритесь: справа родинки встречаются у более чувствительных натур, а люди с родинкой на левой щеке более логичны.

Родинка на подбородке





Те, у кого родинка находится в районе подбородка, отличаются настойчивостью и непреклонность. Из вас получатся отличные дипломаты, способные урегулировать любой конфликт. Впрочем, родинка на правой стороне подбородка, рассказывает о вашей честности и способности бороться за правду до конца.

Родинка в области виска

Как родинка на самом виске, так и вдоль линии роста волос, говорит о большой удачливости и легкости характера. Такие люди влюбляются и женятся раньше остальных, никогда долго не думают даже над самыми судьбоносными решениями. Но при этом интуиция позволяет им сделать правильный выбор.

Родинка на ноге

Если у человека есть родинка в области ступни, то это свидетельствует о его ветрености. Если же отметина находится на лодыжке или голени, то вы, вероятно, любитель дальних походов и путешествий. На коленях встречаются родинки у тех, кто привык всего добиваться своим умом и трудом, а вот на бедре — у натур мягких, податливых.

Родинка на животе





В Древней Индии верили, что иметь родинку на животе — к счастью и благополучию. Но если она находится ближе к правому боку, то человек, несмотря на свой успех и высокий доход, может долго не находить вторую половинку, а если слева, то велика вероятность проявлений лени и безосновательной ревности.