Павел Прилучный по-прежнему холост
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Прилучный по-прежнему холост

Павел Прилучный по-прежнему холост
Актер Павел Приучный и Зепюр Брутян так и не связали себя узами брака. Артисты не устают публиковать свои совместные романтические кадры в социальных сетях. «Мажор» никогда в жизни не был столь откровенен в подаче личной жизни публике. Отчасти из-за этого многие не могут поверить в то, что этот роман — реальность, а не пиар.
Чтобы окончательно развеять домыслы, «КП-Екатеринбург» задала прямой вопрос коллеге Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александру Обласову. «У них все замечательно. Паша счастлив. Все прекрасно», — подтвердил отношения актер. Также истинность связи Павла Прилучного и Зепюр Брутян подтвердил инсайдер «КП-Екатеринбург», однако он же заявил, что пара пока еще не оформила свои отношения в ЗАГСе.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

Последние новости

Каково падать, когда твой парашют не раскрылся
Каково падать, когда твой парашют не раскрылся
Владимир Соловьев признался, почему купил недвижимость за рубежом
Владимир Соловьев признался, почему купил недвижимость за рубежом
Шахназаров возмущен, что Александру Ревве все сойдет с рук
Шахназаров возмущен, что Александру Ревве все сойдет с рук
Юлия Савичева рассказала, как избавляется от старой одежды
Юлия Савичева рассказала, как избавляется от старой одежды
Ксению Собчак разнесли в пух и прах за фото в купальнике
Ксению Собчак разнесли в пух и прах за фото в купальнике
Павел Прилучный по-прежнему холост
Павел Прилучный по-прежнему холост
Даня Милохин хочет выступить на сцене театра
Даня Милохин хочет выступить на сцене театра
Энергетическая польза воды для здоровья и омоложения
Энергетическая польза воды для здоровья и омоложения
Наташа Королева никогда не эмигрирует из России, заявила Миро
Наташа Королева никогда не эмигрирует из России, заявила Миро
Ольгу Бузову разоблачили с обманом
Ольгу Бузову разоблачили с обманом
Алина Кабаева попала под американский санкционный список
Алина Кабаева попала под американский санкционный список
Даня Милохин может покуситься на святое
Даня Милохин может покуситься на святое

Топ на сегодня

"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
В Иркутской области действует два лесных пожара
В Иркутской области действует два лесных пожара
Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond с рынка
Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в Телеграм
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в

Еще по теме

Павел Прилучный запечатлелся с Зепюр Брутян в лифте
Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
СМИ: Павел Прилучный тайно женился на актрисе Зепюр Брутян
Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной