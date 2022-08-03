Павел Прилучный по-прежнему холост

Актер Павел Приучный и Зепюр Брутян так и не связали себя узами брака. Артисты не устают публиковать свои совместные романтические кадры в социальных сетях. «Мажор» никогда в жизни не был столь откровенен в подаче личной жизни публике. Отчасти из-за этого многие не могут поверить в то, что этот роман — реальность, а не пиар.Чтобы окончательно развеять домыслы, «КП-Екатеринбург» задала прямой вопрос коллеге Павла Прилучного по сериалу «Мажор» Александру Обласову. «У них все замечательно. Паша счастлив. Все прекрасно», — подтвердил отношения актер. Также истинность связи Павла Прилучного и Зепюр Брутян подтвердил инсайдер «КП-Екатеринбург», однако он же заявил, что пара пока еще не оформила свои отношения в ЗАГСе.