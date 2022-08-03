Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине

Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине

Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на УкраинеПентагон опроверг заявление Шойгу об уничтожении шести РСЗО HIMARS на Украине

Заявления об уничтожении российскими военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются ложью. Так Пентагон отреагировал на сообщения Минобороны России о ликвидации данных установок, сообщает агентство Reuters.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью», — опроверг временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил. Он заявил, что ВСУ «эффективно и с поразительной точностью используют весь потенциал данных РСЗО для защиты от жестокого и преступного вторжения России».

Пентагон отказался предоставить доказательства того, что ранее упомянутые РСЗО до сих пор находятся в строю ВСУ.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS в дополнению к уже имеющимся у ВСУ восьми установкам. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для издательства
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Любой парень мечтает о такой игрушке
Любой парень мечтает о такой игрушке
Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Бояков заявил о создании своего театра
Бояков заявил о создании своего театра
Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12 фото)
Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12
СК возбудил уголовное дело из-за пропажи пассажиров перевернувшейся лодки на Братском водохранилище
СК возбудил уголовное дело из-за пропажи пассажиров перевернувшейся
Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был быть больше и разнообразнее
Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был
Пелоси объяснила шумиху вокруг ее визита на Тайвань
Пелоси объяснила шумиху вокруг ее визита на Тайвань
Блогерша оригинально отомстила бывшему парню за отношения с новой девушкой
Блогерша оригинально отомстила бывшему парню за отношения с новой

Топ на сегодня

Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Bloomberg: северокорейцы плагиатят резюме из LinkedIn, чтобы зарабатывать биткоины 
Bloomberg: северокорейцы плагиатят резюме из LinkedIn, чтобы
В ООН заявили о невиданной со времен холодной войны ядерной опасности
В ООН заявили о невиданной со времен холодной войны ядерной опасности
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком

Еще по теме

Минобороны сообщило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS
Уничтожение HIMARS Россией сочли плохой новостью для НАТО
В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября