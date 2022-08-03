Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине

Вадим Карасев

Пентагон опроверг заявление Шойгу об уничтожении шести РСЗО HIMARS на Украине

Заявления об уничтожении российскими военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются ложью. Так Пентагон отреагировал на сообщения Минобороны России о ликвидации данных установок, сообщает агентство Reuters.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью», — опроверг временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил. Он заявил, что ВСУ «эффективно и с поразительной точностью используют весь потенциал данных РСЗО для защиты от жестокого и преступного вторжения России».

Пентагон отказался предоставить доказательства того, что ранее упомянутые РСЗО до сих пор находятся в строю ВСУ.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS в дополнению к уже имеющимся у ВСУ восьми установкам. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

