Песков назвал чистой провокацией визит Пелоси на Тайвань
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Песков назвал чистой провокацией визит Пелоси на Тайвань

Песков назвал чистой провокацией визит Пелоси на Тайвань

Никакие политические цели не должны достигаться такими провокационными шагами, как визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на Тайвань, несмотря на неоднократные предупреждения Китая. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, однако Пекин считает его одной из своих провинций.

«Мы убеждены, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, уровень напряженности, спровоцированный в Азиатско-Тихоокеанском регионе, недооценивать нельзя.

«Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — прокомментировал Песков решение Пелоси посетить остров.


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По материалам: pnp.ru

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