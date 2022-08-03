Петербург обеспечит социальные нужды Мариуполя

Вадим Карасев

Санкт-Петербург, взявший шефство над Мариуполем, продолжает помогать восстанавливать социальную инфраструктуру города, сообщает "Пятый канал".

Накануне прошел видеомост, в котором приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и глава администрации города-побратима Мариуполя Константин Иващенко.

По словам Беглова, самые ближайшие планы работы - строительство школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

"К 1 сентября мы обязались ввести три детских садика. Восстановим три школы, чтобы дети могли учиться. В наших планах восстановление детской и взрослой поликлиник, онкологического и хирургического центров, пищеблока", — отметил Беглов.

Еще одна важная часть работы, которую обеспечит Санкт-Петербург – восстановление транспортной инфраструктуры Мариуполя. Запланировано возобновление трамвайного сообщения и автобусной сети города. В освобожденный Мариуполь доставят 100 автобусов. С начала лета в город уже передали 34 транспортных средства, остальные поступят до конца лета.

Кроме того, Санкт-Петербург продолжает поставлять в Мариуполь гуманитарную помощь – с начала спецоперации доставлено 21 тонна различных грузов.

Беглов также добавил, что в Мариуполе работают российские врачи, которые проводят консультации, оперируют и лечат взрослое и детское население города.

Напомним, соглашение о побратимстве города подписали почти сразу же с момента освобождения Мариуполя, которое случилось в мае.