Певица Зара показала безупречную фигуру в купальнике

39-летняя певица Зара поделилась пляжными фото в бикини с отдыха в Турции. Как и многие звезды российского шоу-бизнеса певица Зара в этом году отправилась в Турцию. В связи со сложившейся ситуацией в стране, выбор заграничных курортов значительно сократился. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Зара (Зарифа Мгоян) растит двоих детей. Старшему сыну звезды Даниилу 12 лет, а младшему Максиму 10 лет. Артистка отправилась с мальчиками в семейный отпуск. Зара решила порадовать поклонников своим фото в купальнике, снятым на берегу моря. Знаменитость почти не публикует фотографий в купальнике, однако изредка все же позволяет себе похвастаться точеной фигурой и осиной талией. Например, на днях певица поделилась фотографиями, на которых предстала в бикини изумрудного цвета. Только внимание привлек вовсе не купальник Зары, а её тело.«Лучший макияж – это загар и любовь❤️Где-то прочитала и подумала, ведь так и есть! Согласны? Всем классной недели!☀️», — написала артистка.«Безупречная», «Зара! Всегда идеальна!😍», «Шикарные ноги у вас, Зара», «Вы совершенство», «Зарочка! Фигурка идеальная!!!», «Шикарно выглядите 😍», «Роскошная женщина», «Статуэточка», — комментируют подписчики. Зара признавалась, что обязательно взвешивается утром и вечером, чтобы вовремя «поймать» лишние килограммы. От строгих диет певица отказалась, но питается сбалансированно, стараясь не злоупотреблять «запрещенкой». А также исполнительница занимается спортом и тренируется даже на отдыхе.Стоит отметить, что свой день рождения российская артистка отметила в Турции. Именинница в сверкающем платье показала, как задувает свечи на именинном торте. Свою личную личную жизнь певица старается не афишировать, кто ее молодой человек она держит в секрете.«День рождения в кругу самых близких☺️❤️ Загадала желание, верю что обязательно сбудется🤞🏼», - написала Зара в Телеграм-канале. Напомним, дети певицы появились на свет во втором браке звезды с Сергеем Ивановым (начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы). В 2016 году родители мальчиков развелись.