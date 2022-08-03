Пьяные тусовки с девушками в прошлом! Джиган празднует 37-летие в кругу жены и детей
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Пьяные тусовки с девушками в прошлом! Джиган празднует 37-летие в кругу жены и детей

Пьяные тусовки с девушками в прошлом! Джиган празднует 37-летие в кругу жены и детей

После наркотического загула, который едва не поставил крест на многолетнем браке, Джиган превратился в примерного семьянина. Рэпер поспешил взять себя в руки и попрощаться с пагубными пристрастиями, чтобы сохранить семью. Сегодня музыкант счастлив как никогда.


Сегодня, 2 августа, Джиган отмечает личный праздник — артисту исполнилось 37 лет. Вместо жарких вечеринок с друзьями, звезда предпочел остаться дома и встретить день рождения в кругу близких людей.

Утром Оксана Самойлова приготовила для него приятный сюрприз. Выйдя во двор, Джиган увидел украшенную воздушными шарами площадку и фотозону. Семья поджидала артиста в черных футболках, на которых красовались снимки именинника. Он радостно обнял детей и принял участие в праздничной фотосессии.

Вечером его ждала вечеринка, на которую пришли близкие люди. В числе приглашенных был и Тимати, с которым Джиган даже исполнил их совместный трек.

«37 лет, из которых 15 мы празднуем вместе. И пусть еще через 50 лет мы будем так же всей семьей теплым августовским днем, держась за руки в окружении детей и внуков отмечать твой праздник», — написала Самойлова в личном блоге.

А ведь два года назад их союз едва не разрушился из-за загула Джигана. После рождения сына Давида, рэпер стал пропадать на пьяных вечеринках и даже употреблять запрещенные вещества. Попутно всплывали факты об изменах музыканта. Оксана говорила, что больше не может терпеть предательства и подает на развод.


Однако вскоре модель объявила о воссоединении, а Джиган поспешил пройти курс реабилитации в рехабе.

«Я знаю, что развод для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова. Но на других весах — четверо детей, которые бы пострадали. Может быть для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило», — призналась брюнетка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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