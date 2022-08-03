Пять вопросов о реновации в Петербурге

Чиновники и депутаты разъяснили тонкости нашумевшего закона, призванного решить проблемы с хрущевками

Новый закон о реновации хрущевок, стремительно принятый на последних заседаниях весенней сессии городского парламента, вызвал в Петербурге широкий общественный резонанс. Но не своими положениями, а отсутствием разъяснений по ним. Юридически сложный, написанный малопонятным канцелярским языком документ, который может затронуть судьбы тысяч петербуржцев, не получил должной публичности и сразу породил множество мифов и домыслов. Напуганные горожане даже организовали сбор подписей под обращениями за отмену документа. В итоге чиновники городской администрации и депутаты Заксобрания решили дать развернутые разъяснения положений принятого документа.

В 2008 году в Петербурге появился закон об адресной программе «Развитие застроенных территорий», по которому нужно было немедленно заняться расселением панельных домов 1958—1970 годов постройки. Идея была проста: в том же квартале инвестор строит дом, переселяет в него жильцов первой хрущевки, сносит старый дом, получает новое пятно под застройку, возводит новое здание, переселяет в него жильцов второй хрущевки — и так дальше по цепочке. Но долгие годы программа буксовала. Главной проблемой стало получение стартового пятна — для него просто не было места в том же квартале.

Первый проект осуществили только в 2020 году. После этого дело пошло. Сейчас в адресной программе значатся 23 дома в девяти районах города. Для расселения требуется стопроцентное согласие всех жильцов, с каждым из которых приходится общаться индивидуально. Из-за этого нередко возникает так называемая проблема последнего жильца, который выдвигает непомерные требования. Но даже с учетом этого и дефицита мест под стартовое пятно за несколько лет инвесторы расселили более 700 семей, снесли 90 ветхих зданий.

Тогда же, в 2020 году, был принят Федеральный закон № 494-ФЗ о комплексном развитии территорий, которым на всю страну распространили московский опыт реновации, в том числе инструмент принудительного выселения. Но Петербург, наращивающий темпы расселения хрущевок по старой программе, не торопился менять у себя ее условия.

Однако в начале июня этого года законопроект с корректировками четырех городских законов представили на рабочем совещании городского правительства и в течение месяца стремительно приняли в городском парламенте.

Информации о нем было так мало, что даже у самих депутатов возникло впечатление, что документ расширяет и упрощает положения действующей программы. Но на самом деле речь шла о новых проектах по новым правилам. Это и породило у взволнованных жителей множество вопросов, слухов, домыслов и протестов. Ведь в пятимиллионном мегаполисе под программу реновации подпадает 2,5 тысячи объектов. «Парламентская газета» разобралась с наиболее популярными слухами, которые развеял сам новый закон, чиновники горадминистрации и депутаты Заксобрания.





1. Будут ли расселять людей из домов, попавших в старую программу, по новым правилам?

По информации Жилищного комитета, все дома, связанные договорами по программе реновации, расселяются по старым правилам городского закона 2008 года. По словам профильного вице-губернатора Николая Линченко, новой программы пока не существует, как и перечня потенциальных домов для расселения. После принятия закона требуется утверждение подзаконных актов, среди которых есть даже утверждение самой комиссии о комплексном развитии территорий. Только потом появятся проекты включения кварталов в Правила землепользования и застройки. Это процесс не быстрый, и первые изменения в ПЗЗ ждут только к середине следующего года.

2. Не переселят ли за КАД?

Новый закон позволяет предоставлять жилье не только в квартале расселения, а на всей территории Петербурга. Но перед тем как проект запустят, его опубликуют, жильцов известят. После этого, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, жильцы дома смогут в течение 90 дней принять решение: либо две трети собственников и нанимателей проголосуют за включение дома в программу, либо одна треть жильцов проголосует против. Принудительное выселение возможно, только если две трети жильцов приняли положительное решение, а кто-то упирается, пытаясь создать «проблему последнего жильца». Тогда выселить его можно насильно, но по решению суда.

Если собрание в течение 90 дней не проведут, дом в программу включат автоматически. Но отменить это решение жильцы смогут вплоть до дня утверждения документации по планировке квартала.





Законодательство предусматривает различные формы голосования — очное или заочное. Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский считает, что прозрачности процедуры нужно уделить особое внимание: «Необходимо четко продумать процедуру, чтобы избежать возможных фальсификаций. К примеру, через портал госуслуг, где есть проверенная система верификации, либо в МФЦ».

Закон действительно дает возможность жильцам расселяемого дома переехать в новое жилье как в своем квартале, так и в другом районе города. Депутат Алексей Цивилев убежден, что варианты переезда инвестор должен обсудить с жильцами заранее: «Если люди не будут знать, куда точно им предлагают переехать из хрущевки, результат голосования предсказуем на сто процентов — он будет отрицательным».

3. Не снесут ли крепкие кирпичные пятиэтажки и даже сталинки?

В программу комплексного развития территории включат здания, возведенные в период индустриального домостроения 1957—1970 годов по типовым проектам (типа хрущевки панельные). Так звучит формулировка в законе. Глава жилищного комитета Олег Зотов уточнил дополнительно: никакие другие дома, кроме панельных хрущевок, попасть в программу не могут. Кирпичные пятиэтажки и сталинки под действие закона не подпадают.

4. Не будет ли так, что за жилье заплатят по кадастровой стоимости и попрощаются, оставив семьи с детьми выкручиваться как хотят?

Если в квартире живут дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, то возмещение деньгами не положено — возможно только предоставление нового жилья не хуже старого. Остальные могут выбрать возмещение, которое включает рыночную стоимость не только квартиры, но и доли земельного участка, а также все накладные расходы, связанные с переездом, съемом временного жилья и даже упущенную выгоду от прекращения сдачи квартиры в аренду и расходов на регистрацию новой собственности. Очередники дополнительно получат еще и соцвыплату на улучшение жилищных условий.





Наниматели, по мнению Алексея Цивилева, находятся в еще более выигрышном положении: им предоставят равноценное жилье по социальным нормам и по количеству комнат. То есть новую квартиру для семьи из пяти человек предоставят из расчета не менее 18 квадратных метров на человека. А это уже 90 «квадратов».

5. Может, отменить закон, чтобы не провернули все втихаря?

Даже если отменить принятый городской закон, то федеральный останется действующим. Алексей Цивилев напомнил, что в таком случае застройщик сможет через суд потребовать реализации программы комплексного развития территорий по федеральным нормам.

Втихаря же застройщик ничего уже провернуть не сможет. Как сообщил Александр Бельский, при городском парламенте создается общественный штаб по вопросам реновации. В него войдут депутаты, чиновники, представители районных администраций, эксперты, члены Общественной палаты города, активисты. Они будут выезжать на места, общаться с жителями и отвечать на все волнующие вопросы.

«Сейчас некоторые «доброжелатели» распространяют ложную информацию. Мы не можем допустить спекуляций вокруг этой темы. Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя Петербурга. Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура. Наша главная задача — услышать и учесть предложения горожан, обеспечить переезд в новое качественное жилье», — заявил Александр Бельский.



