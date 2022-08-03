Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
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Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади

Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади

Люди не делятся на плохих и хороших, ведь в каждом из нас есть нечто позитивное и что-то отрицательное. Настало время поговорить о слабостях и сильных сторонах людей, появившихся на свет в год Лошади.


Если вы родились в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 или 2002 году, то ваш Знак — Лошадь. Данная статья будет полезной как для обладателя этого Знака, так и для тех, кто просто хочет понять характер этих людей. Это поможет вам оценить с ними свою совместимость в любви.

Плюсы характера людей, рожденных в год Лошади

Благородство. Лошади никогда не забудут отблагодарить за помощь другого человека. Они благородны, добры и всегда поступают по совести. Подобная черта характера делает из них лучших друзей, лучших товарищей на планете. Эксперты рекомендуют дружить с людьми данного года рождения, ведь Лошади нередко готовы бросить всё ради спасения друга, находящегося в бедственном положении. Они честны, великодушны, причем со всеми.

Развитая интуиция. Сила шестого чувства людей-Лошадей настолько сильна, что она граничит с умением заглядывать в будущее. Люди этого года рождения редко становятся жертвами мошенников и редко завязывают какие-то отношения с токсичными личностями, потому что чувствуют подвох на ментальном уровне.

Оптимизм. Лошади — типичные оптимисты, для которых стакан всегда наполовину полон. Они в любой ситуации видят какие-то плюсы, а также пытаются понять, как им использовать неудачи для того, чтобы научиться чему-то новому и стать мудрее. Такой подход крайне благотворно влияет на их настроение, удачу и харизму, ведь находиться рядом с ними одно удовольствие.


Общительность. Лошади обожают живое общение. Им нет равных в умении поддержать любую тему для разговора. Еще они открытые и добродушные. Им не составляет труда пообщаться с тем, кто нуждается в этом сильнее всего. Лошади лечат душу, поднимают настроение и словами могут успокоить кого угодно. Это настоящий дар свыше.

Целеустремленность. Лошади редко бросают дела на полпути к успеху. Они стараются всегда идти вперед, что делает из них неплохих лидеров. Люди прислушиваются к ним и идут за ними, потому что рожденные в этот год личности никогда не унывают и полны мотивации даже в самые темные времена.

Честность. Лошади не будут врать ради наживы. Конечно, человек человеку рознь, но среди Лошадей действительно встречается меньше всего мошенников и манипуляторов. Это важно помнить в любовной и в деловой сферах. Рожденный в год этого животного вряд ли обманет вас.

Невероятное жизнелюбие. Эти люди любят жизнь, причем искренне и настолько сильно, что это видно невооруженным взглядом. Ими движет жажда перемен и желание попробовать что-то новое. Лошади не скованы стереотипами и страхами. Они прекрасно понимают, что от жизни нужно брать всё. Поэтому так и делают: путешествуют, общаются, экспериментируют.

Отличное воображение. Рожденные в год Лошади люди обладают отличным творческим потенциалом. Они могут находить неординарные и эффективные решения в сложных ситуациях, а также просто зачастую являются талантливыми музыкантами, художниками, актерами и актрисами.

Минусы характера людей, рожденных в год Лошади


Любовь к повышенному вниманию. Лошади обожают, когда их как-то замечают окружающие. Они делают всё ради того, чтобы оставаться на виду и привлекать максимум взглядов. Рожденные в год этого животного-покровителя люди не изменяют, но заставляют свою вторую половинку чувствовать себя не в своей тарелке, так как флиртуют с окружающими или охотно принимают от них комплименты.

Тяга к вредным привычкам. Люди этого Восточного Знака любят различного рода развлечения и удовольствия, причем их не смущает тот факт, что эти развлечения могут носить деструктивных характер для их тела. Одной из самых опасных привычек Лошадей является тяга к риску. Они не всегда являются осмотрительными, за что нередко расплачиваются удачей.

Зависимость от мнения окружающих. Лошади почти всегда самодостаточны в финансовом плане, но в эмоциональном довольно часто зависят от других людей. Это не значит, что они делают так, как им скажут, но если кто-то из тех, кому Лошади доверяют, выскажется скептически о каком-то деле, энтузиазм рожденных в год этого животного поубавится.

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По материалам: dailyhoro.ru

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