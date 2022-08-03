Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области. Ранее площадь пожара составляла 50 тысяч квадратных метров.

Сообщается об обрушении части стены горящего склада.

В компании указывают, что все легковоспламеняющиеся предметы вынесены с территории склада. «Все легковоспламеняющиеся товары, размещенные в особой зоне с усиленными мерами противопожарной безопасности, находились в другом блоке и на данный момент вынесены со склада», — цитирует агентство пресс-службу Ozon.

Здание склада в населенном пункте Петровское Истринского района Подмосковья загорелось 3 августа днем. Из помещения эвакуировали более тысячи человек. В результате происшествия погиб один человек, 13 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Склад был сдан в эксплуатацию в октябре 2021 года.

Между тем, как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, причиной пожара мог стать поджог. Однако пока пожар не потушат, говорить о причинах преждевременно, подчеркнул он.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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