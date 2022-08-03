По мнению Адеева, Анна Самонина очень опасная женщина
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По мнению Адеева, Анна Самонина очень опасная женщина

По мнению Адеева, Анна Самонина очень опасная женщина
Рассуждая о любви и доверии Алексей Адеев сообщил, что считает Анну Самониной достаточно опасной женщиной. В данный момент поклонники телешоу Дом-2 обсуждают возможный вылет Алексея Адеева с проекта, причём, добровольный, как это повелось у продюсеров проекта. Тем временем сам Лёша начал в сети различать о влюблённости и доверии. По мнению Алексея Адеева Анна Самонина — очень опасная женщина.

Он пытается убедить окружающих, что сильно опозорился из-за её прогулки голышом по отелю, после чего она даже не извинилась. При этом сам Адеев забыл, что из-за этого проступка, который он, к слову простил ещё два месяца назад, Лёша ударил Аню. И после этого он серьёзно считает, что она должна за что-то извиняться?

Адеев уверяет, что в его окружении есть разные девушки, от добрых и заботливых, до настоящих распутных девиц. Однако Самонина является самой опасной из них. По его мнению Аня может лгать, клянясь в любви, а потом бросить без предупреждения и уйти к другому мужчине. Теперь Лёша делает вид, будто он не видел, как себя ведёт Самонина и это не он использовал её для осуществления своих проектных интриг. По мнению Адеева это именно 20-летняя Аня смогла обмануть опытного 45-летнего мужчину. Но в действительности всё видят, что подло поступил именно он.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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