Почему мне никогда не выучить финский: 16 приколов об этом удивительном языке - onedio.ru
Сегодня, 01:36
У нас в Петербурге любят повторять, что "Курица не птица, Финляндия не заграница". Позвольте все же не согласиться с этим наивным утверждением. Если подходить к вопросу с точки зрения языка, то Финляндия не просто заграница, а вообще совсем другой мир...
1. Представьте себе финнов на празднике. Вот они поднимают бокалы и говорят не "За любовь!", а ...
2. Слово "громкость" практически на всех языках мира звучит одинаково. Но только не у финнов...
3. "Экватор" тоже отдельная песня
4. Как и "футбол"
5. Такое впечатление, что финны специально стараются выделиться
6. Мол, пусть у вас там будет "солнце", а у нас вот так вот
7. Планируете учить финский язык? Да вы даже в зоопарк никого пригласить не сможете!
8. Да что там зоопарк! Вас спросят: "Откуда вы приехали?". А вы им что скажете?
9. Но удивляться тут нечему. Люди даже к названию собственной страны подходят особым образом
10. "Компьютер" по-фински. Просто немыслимо!
11. "Энциклопедии" тоже досталось...
12. Черепахам не повезло.
13. В общем, не самый простой язык, скажу я вам.
14. Если до этого момента я еще верила в свои силы, то узнав, что дракон = лосось + змея, поняла, что мне не выучить этот язык никогда!
15. И Бэтмен меня просто добил
16. Такая вот языковая "система"
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор