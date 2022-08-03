Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины

Вадим Карасев

Клинические испытания в Южной Африке показали, что новая противотуберкулезная вакцина-кандидат VPM1002, разработанная Стефаном Кауфманном из Института инфекционной биологии Общества Макса Планка и его коллегами, безопасна для новорожденных и имеет меньше побочных эффектов по сравнению с применяемой сейчас вакциной БЦЖ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 20 миллионов человек во всем мире болеют туберкулезом, при этом ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев заболевания и около 1,5 миллиона заболевших умирают. Пока единственным профилактическим средством, способным защитить от туберкулеза, остается вакцина БЦЖ (BCG, «бацилла Кальмета — Герена»), созданная в 1908–1921 годах французскими учеными Альбером Кальметом и Камилем Гереном. Они сумели, культивируя бактерии на искусственных средах, получить ослабленный штамм возбудителя туберкулеза крупного рогатого скота Mycobacterium bovis, попадание которого в организм человека обеспечивало иммунитет и от возбудителя человеческого туберкулеза — палочки Коха (Mycobacterium tuberculosis). С тех пор в мире было проведено не менее миллиарда вакцинаций БЦЖ.

Но БЦЖ не одинаково эффективна против всех видов туберкулеза. В ряде случаев вакцинация оказывается недостаточно эффективной для защиты от легочной формы туберкулеза. В более действенных противотуберкулезных вакцинах особенно остро нуждаются младенцы и пациенты с ослабленным иммунитетом. «Мы знаем, что БЦЖ может предотвратить так называемый туберкулезный менингит и милиарный туберкулез у младенцев с эффективностью от 75 до 86 %. Но это не относится к самой распространенной форме заболевания, легочному туберкулезу, во всех возрастных группах», — объясняет Кауфманн.

С 1990-х годов Стефан Кауфманн и его команда работют над улучшенной вакциной под названием VPM1002. Для этого они генетически модифицировали вакцинный штамм БЦЖ, чтобы иммунные клетки могли лучше распознавать патогены. «Мы разработали VPM1002, чтобы сочетать повышенную безопасность с улучшенной эффективностью для детей с ослабленным иммунитетом», — сообщает исследователь.

В группу иммунодефицитных детей входят, например, инфицированные ВИЧ младенцы, рожденные от ВИЧ-позитивных матерей. При проведении клинических испытаний действие VPM1002 оценивалось как у таких детей, так и у новорожденных, не имевших контакта с ВИЧ. 416 подходящих новорожденных были случайным образом отобраны и вакцинированы до 12-го дня жизни. 312 из них получили VPM1002, а 104 — вакцину БЦЖ. В исследовании изучались как безопасность вакцины, так и вызываемый ею иммунный ответ (иммуногенность), связанный с образованием иммунных клеток и иммуностимулирующих белков. Выяснилось, что VPM1002 безопасна как для ВИЧ-инфицированных, так и для неинфицированных новорожденных, имеет меньше побочных эффектов (образование рубцов и абсцессов на месте инъекции, увеличение лимфатических узлов), чем БЦЖ, и вызывает аналогичный иммунный ответ. Новорожденные с контактом с ВИЧ или без него показали одинаковую иммуногенность с обеими вакцинами. Однако, начиная с шестинедельного возраста, иммунный ответ, вызванный БЦЖ, был выше, чем у вакцины VPM1002. Итоги испытаний описаны в журнале The Lancet Infectious Diseases.

«Исследования, подобные описанным здесь, изучают иммуногенность вакцины, но не защиту, которую она обеспечивает. Чтобы выяснить последнее, мы уже разработали более крупное клиническое испытание третьей фазы», — сказал Кауфманн. Итоги этого испытания ожидаются примерно через три года. Кроме того, вакцина VPM1002 в настоящее время оценивается на взрослых в рамках двух других клинических испытаний третьей фазы в Индии. Ожидается, что эти испытания будут завершены в 2023 и 2024 годах соответственно.

Общество Макса Планка передало лицензию на вакцину VPM1002 компании Vakzine Projekt Management в 2004 году. Начиная с 2012 года компания продолжала разработку вакцины в сотрудничестве с Индийским институтом сывороток, одним из крупнейших в мире производителей вакцин.