Последние новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Почти 3 года звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк никто не видел. 51-летняя актриса практически не выходит из дома, не выкладывает фото в соцсети, не показывается на публике. А все из-за смертельной болезни, которая сильно изменила ее внешность.

Напомним, что о плохом самочувствии актрисы рассказали ее близкие еще в октябре 2019 года, когда она перестала участвовать в театральных постановках. Но тогда речь шла о курсе лечения, который проходит Настя. Диагноз еще не озвучивался.

О том, что Заворотнюк болеет раком, поклонники и коллеги узнали только в мае 2020 года, когда было опубликовано выступление директора ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук» Александра Макарова на совещании по развитию генетических технологий у президента России. Там специалист рассказывал о течение онкологии у актрисы и методах борьбы с ней.





Близкие вообще не комментируют болезнь Анастасии Заворотнюк и никогда не рассказывают о ее состоянии. Они предпочитают хранить молчание на этот счет, но дочка актрисы периодически рассказывает о своем внутреннем состоянии из-за болезни родного человека. Также Анна отмечает, что все силы брошены на лечение: пробуются различные способы, включая экспериментальные и индивидуально разработанные методами, покупаются дорогостоящие лекарства.

Несмотря на это, как сообщают СМИ, самочувствие актрисы начало ухудшаться. Об этом рассказал журналист Алексей Еремин. Его источник утверждает, что экспериментальная терапия помогать перестала. По его заявлению, шансы выжить у звезды фильмов и сериалов сейчас ничтожно малы, ее состояние совсем плохое.





К слову, поклонники давно подозревали, что актриса стала чувствовать себя значительно хуже. Дело в том, что ее супруг Петр Чернышов давно не выходит на лед, а в этом году впервые отказался от прибыльных летних гастролей в шоу Татьяны Навки. Пользователи решили, что фигурист решил провести рядом с женой ее последние месяцы, а может даже недели или дни.

«Здоровья уже не будет. Все. К сожалению, остается только молиться», «Выздоравливайте скорее, Анастасия», «Как жаль ее, такая молодая. Жизни толком не видела», «Очень жалко, но рак – коварная болезнь», «Анастасия, держитесь. Набирайтесь сил ради маленькой дочки. Ей нужна мама», «Дай ей Бог здоровья», - комментируют данную новость пользователи.





Напомним, что от рака мозга 4 стадии в 2015 году умерла знаменитая певица Жанна Фриске. Врачи 2 года боролись с коварной болезнью, но так и не смогли помочь Жанне, хоть на ее лечение собрали очень крупную сумму. Анастасия борется за жизнь уже 3 года.