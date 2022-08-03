Праздники и памятные события, которые празднуют 4 августа 2022 года

Для православной церкви и мировой истории 4 августа является важной датой, так как в этот день отмечаются значимые и памятные события. День богат различными традициями, которые помогут узнать другие культуры и обычаи. Также 4 августа отмечают свой день рождения выдающиеся мировые деятели.

Праздники, которые отмечают в России и мире 4 августа 2022 года

День береговой охраны отмечают в США 4 августа. Праздник играет большую роль для американских граждан, так как флот имеет свою историю и немаловажное значение в оборонительной стратегии государства. Дата проведения праздника приурочена ко дню, когда министром финансов США был отдан приказ к началу строительства флота.





На начальном этапе флот Соединенных Штатов состоял всего из 10 катеров, а береговая охрана должна была следить за порядком при входе в порты торговых суден. На данный момент флот США является одним из наиболее масштабных и мощных подразделений Вооруженных сил США.

Православная церковь отмечает 4 августа большой праздник, — День памяти Равноапостольной мироносицы Марии Магдалены. Святая вошла в историю развития христианства как падшая женщина, из которой сам Иисус изгнал 7 бесов и даровал возможность нести слово Божие.





Ежегодно не только православная, но католическая и лютеранская церкви вспоминают Святую, и ее заслуги перед христианством. Свидетельства о жизни и деятельности Марии Магдалены можно найти в Евангелие и Новом Завете.





Мария Ягодница — народный праздник, который имеет отношение к почитанию памяти Святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалены. В этот день принято собирать ягоды, отправляться в лес на их поиски и собирать утреннюю росу, которая, по народным поверьям, обладает необыкновенными свойствами.

Памятные события в мировой истории, которые празднуют 4 августа

Необычный праздник, День рождения шампанского, отмечают в мире 4 августа 2020 года. В этот день в городе Шампань был представлен необычны напиток, который позже полюбился многим людям и стал продаваться по всему миру.





Дата также является памятной для индустрии развлечений, так как 4 августа 1777 года произошло открытие первого цирка в Лондоне. В этот же день состоялось выступление, которое больше носило театральный характер и во многом отличалось от современного понимания циркового представления.

Цирковое искусство прошло долгий путь перед тем, как начать полноценно развиваться. Согласно историческим справкам, все началось в 1770 году, когда английский офицер Филипп Астлей принял решение основать собственную школу по конной езде.





На тот момент только что вернувшийся со службы солдат не рассматривал перспективу развития, о которой на тот момент никто не подозревал. Мужчине необходим был источник дохода, который позже стал его призванием и полюбился множеству благодарных зрителей.

Изначально, занимаясь со своими учениками, Филиппу Астлей пришла идея устраивать представления, демонстрируя их прорвы и достижения. Позже под эти нужны было оборудовано здание, а благодаря успеху в массах было принято решение расширить развлекательную программу.





В этот день свой день рождения отмечают Луи Армстронга и Барака Обамы, которые оставили значимый след не только в истории Штатов, но и мировом наследии. В честь дня рождения легендарного музыканта по всему миры устраиваются вечера памяти. А выдающийся политик Брак Обама получает множество поздравлений от своих сторонников по всему миру.