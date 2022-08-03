Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой

15-летнюю девочку, которая ушла из дома в Ленинском округе Иркутска 2 августа и не вернулась, нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Школьница пропала 2 августа, ночью в полицию обратилась ее мать. Все утро подростка искали полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители. Ориентировку разместили во всех популярных социальных сетях и региональных СМИ.

Сейчас, в том числе благодаря отзывчивым людям, школьница найдена и уже встретилась со своей мамой. Полиция Иркутской области выражает признательность всем, кто оказал помощь в розыске девочки.



