Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
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Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой

15-летнюю девочку, которая ушла из дома в Ленинском округе Иркутска 2 августа и не вернулась, нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Школьница пропала 2 августа, ночью в полицию обратилась ее мать. Все утро подростка искали полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители. Ориентировку разместили во всех популярных социальных сетях и региональных СМИ.

Сейчас, в том числе благодаря отзывчивым людям, школьница найдена и уже встретилась со своей мамой. Полиция Иркутской области выражает признательность всем, кто оказал помощь в розыске девочки.


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По материалам: irk

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