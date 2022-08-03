Протесты, вписки, секс: группа "ДДТ" выпустила клип "Не с вами" о молодом поколении, которое живет "по любви"

Вадим Карасев

Группа "ДДТ" представила новый клип на песню "Не с вами". Премьера сегодня состоялась на канале коллектива в YouTube. Ролик длится 10 минут и начинается с кадров, на которых подвыпивший мужчина рассуждает о "бракованном" новом поколении, которое "живет одним днем", пробует самые разные занятия "как яблоки". Современную молодежь, в том числе своих детей, персонаж упрекает в безответственности: "У них все одним днем, а у нас как было: взял, выбрал — так терпи, нравится, не нравится — терпи". В ответ на это его 17-летний оппонент говорит, что его поколение "живет по любви".





Персонажи клипа — молодые люди, которые веселятся на вписках, участвуют в протестных акциях, убегают от полиции и занимаются сексом. В припеве лидер группы Юрий Шевчук поет:

Чтобы стало веселей и совсем не страшно,Посадите на цепь, накачайте деньгами, Вырвите зубы, чтобы стал неопасным: Все равно я никогда не буду с вами.

В финале выясняется, что те самые "отцы" из начала видео — силовики, а главный герой попадает в военное учебное заведение.

В клип вошли реальные фотографии молодежи, в том числе с протестных акций.

Песня вошла в 21-й студийный альбом "ДДТ" под названием "Творчество в пустоте", выпущенный осенью 2021 года.

Юрий Шевчук открыто выступает против специальной военной операции РФ на Украине с самого ее начала. В марте коллектив представил песню "Маленькая смерть" по мотивам событий. В мае на музыканта составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ после его речи на концерте в Уфе: музыкант со сцены выразил негативное отношение к спецоперации.

В начале июня группа объявила, что концерт в Москве, посвященный 40-летию "ДДТ", перенесен на июнь 2023 года, так как мэрия столицы не дала разрешения на его проведение.

Маргарита Дорошевич