Разработка Scorn на финальной стадии, игра выйдет 21 октября на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Создатели Scorn на мероприятии Xbox & Bethesda Showcase в июне сообщили дату релиза своего ожидаемого хоррора. Игра выходит 21 октября на Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза она появится в подписке Game Pass.

Разработчики опубликовали обращение к игрокам, в котором рассказали о достигнутом серьезном прогрессе в создании Scorn. Фактически, игра уже находится на финальной стадии развития, вот что об этом говорит генеральный директор Ebb Software Любомир Пеклар:

Мы приближаемся к заключительному этапу создания игры, что также означает отправку ее нашим партнерам по платформам, чтобы убедиться, что все идет гладко на всех платформах перед выпуском. Команда также уделяет больше внимания проработке мелких деталей игры, включая несколько сцен и заскриптованных моментов. По мере того, как мы продолжаем завершать их, у нас будет больше интересного контента, которым мы сможем поделиться после Gamescom и в преддверии запуска.

Напомним, игра Scorn не выйдет на приставках Xbox One.

Разработчики хоррора также сообщили, что на прохождение Scorn игрокам потребуется около 6-8 часов.