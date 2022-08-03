Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19

Вадим Карасев

В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения COVID-19 из-за новых вариантов омикрона

Летом риск заражения коронавирусом вырастает из-за новых вариантов омикрона, по этой причине россиянам необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве также заявили, что для снижения вероятности заражения COVID-19 гражданам из групп риска важно надевать маски в людных местах и общественном транспорте.

«С приходом новых подвариантов штамма омикрон в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, россиянам посоветовали избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России нет необходимости вводить коронавирусные ограничения. В ведомстве напомнили о базовых правилах профилактики COVID-19, также сохраняется рекомендация к прохождению ревакцинации раз в полгода.