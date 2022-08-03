Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам
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Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам

Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странамРоссия начала тайно смешивать свою нефть с египетской для продажи западным странам

Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам, которые отказываются от ее прямой покупки с начала спецоперации. Российские танкеры начали отгружать топливо в египетском порте Эль-Хамра, где его впоследствии могут смешивать с нефтью местного происхождения, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации издания, 24 июля в Эль-Хамра было доставлено около 700 тысяч баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно забрало из порта партию топлива, которая могла быть полностью российской или частично состоять из нефти из России. Второе судно уже находилось в порту несколько дней и отошло от причала, чтобы позволить танкеру с российским грузом пришвартоваться. Когда второе судно покинуло Эль-Хамру 28 июля, оно было почти полностью загружено.

Терминал Эль-Хамра имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 миллиона баррелей сырой нефти. Он был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, поэтому груз из России мог быть смешан с местным топливом, объяснил Bloomberg.

Хотя европейские страны уже сейчас отказываются от покупки российской нефти из-за ее «токсичности», об официальном запрете на импорт лидерам ЕС удалось договориться лишь в конце мая. Европа решила ввести частичное эмбарго на российскую нефть, которое коснется двух третей российской нефти, поставляемых по морю. Экспорта по трубопроводам мера пока не коснется. Запрет вступит в силу в конце 2022 года.

 

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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