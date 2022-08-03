Россиянам разрешат сдать ряд вариантов экзамена TOEFL

Вадим Карасев

ETS с 4 августа разрешит россиянам и белорусам сдавать ряд вариантов экзамена TOEFL

Компания ETS, проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL (Test of English as a Foreign Language), с 4 августа разрешит гражданам России и Белоруссии сдавать ряд вариантов этого и других экзаменов в удаленном формате, но не в экзаменационных центрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Так, россияне и белорусы смогут регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, «если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого». В то же время, добавил представитель компании, из-за продолжающегося конфликта на Украине обучающиеся в России и Белоруссии по-прежнему на смогут сдать экзамены в экзаменационных центрах в этих странах. Лично сдать экзамен можно в других странах и регионах.

Ранее сообщалось, что гражданам России запретили сдавать международный экзамен по английскому языку в формате TOEFL. Платформа при попытке указать российское гражданство выдает сообщение о невозможности зарегистрировать на экзамен. Служба поддержки на сайте TOEFL на запросы журналистов не предоставила никаких официальных запрещающих документов по данному решению.