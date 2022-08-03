Российский "Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункциональных беспилотников
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Российский "Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункциональных беспилотников

Российский "Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункциональных беспилотников

Концерн "Алмаз-Антей" приступил к опытному производству многофункционального легкого беспилотника. Дрон поможет российским военным в спецоперации на Донбассе.

"Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн, завершает работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна".

Управление российским беспилотником, как и отображение видео, и ввод полетного задания, осуществляется при помощи ноутбука или планшета. БПЛА поддерживает режим управления с видом от первого лица. Для самостоятельного полета за пределами зоны покрытия канала нужно загрузить маршрут полета. В скором времени дрон будет оснащен средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео, построенными на базе собственных наработок. Это обеспечит повышенную помехоустойчивость с программным шифрованием. Устройство ввода ключа для передачи информации в бортовую часть сопрягается по стандартным USB-протоколам с гаджетом, применяемым для управления.


В концерне уточнили, что конструкция БПЛА очень прочная и легкая, поскольку выполнена из современных материалов. При изготовлении беспилотника широко использовались адаптивные технологии. Дрон сможет развивать скорость вплоть до 120 км/ч, что выше, чем у аналогов. В то же время новый российский беспилотник будет более маневренным и сможет выдерживать высокие ветровые нагрузки, а также низкие температуры.

Габариты беспилотника - 250мм х 250мм х 100мм. Дальность канала управления - не менее 5 км. Дрон способен подниматься на высоту до 3 км, а протяженность его маршрута составит до 20 км.

Полетный контроллер с возможностью идентификации и собственным ПО будет создан уже до конца 2022 года. В начале 2023-го будет завершена разработка аппаратуры передачи данных канала управления и видеоизображения. Производство будет локализовано на предприятиях концерна. Доля российских комплектующих в изделии составит до 90%.

Новый российский беспилотник поможет в спецоперации на Украине

Ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что беспилотник, разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей", поможет российским войскам в разведке и определении целей при спецоперации на Украине.

"Подобного рода системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия, буквально "за холмом" или "за домом", если говорить про работу в городских условиях, существенно повышая их ситуационную осведомленность, а значит, снижая потери и повышая результативность действий в целом", - уточнил эксперт.

По его словам, обеспечение систематического пополнения выбивающихся из строя систем именно отечественными разработками обеспечит лучшее решение проблемы, "по сравнению с предлагавшимся импортом".

Напомним, что по состоянию на июль 2022-го российская армия превосходит ВСУ по количеству разведывательных беспилотников на вооружении. Сейчас в ходе спецоперации на Украине ВС РФ используют БПЛА "Орлан-10" разведывательного назначения: они обнаруживают и отслеживают передвижения украинских подразделений.

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По материалам: uposters.ru

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