Салибеков и Грант смеются над походами Барзикова к косметологу, рискуя своим здоровьем

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ считает что её избранник Иван Барзиков из-за морщин выглядит старше, чем он есть на самом деле. В итоге она уговорила мужчину сходить к её косметологу, где Ване сделали уколы красоты и добавили филлеры. Естественно, проектные друзья начали посмеиваться над ним и делать фотографии, изображая накачанные губы.Салибеков и Грант в самом деле серьёзно рискуют своим здоровьем, вот так вот посмеиваясь над Иваном Барзиковым. Тигран и Артём пока что не знают, насколько грозным противником может быть их нынешний объект для шуток.Незадолго до этого Ваня ударил Алексея Безуса, потом пытался напасть на Адеева. Далее он открыто заявил, что если женщины того заслуживают, то их можно бить. Однако он не собирается впредь махать кулаками и бить своих оппонентов. Мужчина намеревается теперь защищаться и самостоятельно провоцировать окружающих. Он даже купил перцовый баллончик, чтобы ему случайно не прилетело от тех, кого обидел ранее.