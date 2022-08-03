Шахназаров в ужасе от поступка Лаймы Вайкуле
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Шахназаров в ужасе от поступка Лаймы Вайкуле

Шахназаров в ужасе от поступка Лаймы Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле шокировала журналиста своими действиями. Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. В завершении выступления она вышла на сцену с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире. «А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», — цитирует певицу МК.ru.
Публицист Михаил Шахназаров высказал свое мнение на этот счет. «Иллюстрация к песне «Я вышла на Пикадилли». Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале. Напомним, ранее стало известно, что у Вайкуле вновь обострились проблемы со здоровьем.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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