Шахназаров в ужасе от поступка Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле шокировала журналиста своими действиями. Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. В завершении выступления она вышла на сцену с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире. «А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», — цитирует певицу МК.ru.Публицист Михаил Шахназаров высказал свое мнение на этот счет. «Иллюстрация к песне «Я вышла на Пикадилли». Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале. Напомним, ранее стало известно, что у Вайкуле вновь обострились проблемы со здоровьем.