Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Вадим Карасев

Stern: экс-канцлер ФРГ Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным российский глава государства проявил готовность Москвы к переговорам по Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу Stern.

«Хорошие новости заключаются в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров» — заявил Шредер.

Ранее бывший глава Германии заявил, что идея Киева вернуть Крым военным путем абсурдна. «Кто всерьез верит, что российский президент [Владимир Путин] может когда-либо снова отдать Крым?» — задал риторический вопрос политик.