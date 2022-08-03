СК возбудил уголовное дело из-за пропажи пассажиров перевернувшейся лодки на Братском водохранилище
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СК возбудил уголовное дело из-за пропажи пассажиров перевернувшейся лодки на Братском водохранилище

Восточное МСУТ СК России по факту опрокидывания маломерного судна «Казанка» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщают в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Днем 13 июня 2022 года вблизи села Аталанка Усть-Удинского района в акватории Братского водохранилища перевернулось маломерное судно «Казанка». Им управлял местный житель. В лодке находились три пьяных пассажира. В результате опрокидывания судно затонуло. Управляющий лодкой и один пассажир самостоятельно добрались до берега. Местонахождение еще двух пассажиров до сих пор неизвестно. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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По материалам: irk

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