Сколько получает Максим Галкин за свои концерты за рубежом
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Сколько получает Максим Галкин за свои концерты за рубежом

Сколько получает Максим Галкин за свои концерты за рубежом

Максим Галкин неоднократно попадал в российские рейтинги Forbes как один из высокооплачиваемых артистов. По последним данным журнала, юморист заработал за прошлый год около 3 миллионов долларов. После своих обвинений в адрес России, Максим спешно покинул страну, взяв с собой свою супругу Аллу Пугачеву и детей. Несмотря на потерю контрактов в РФ, артист довольно популярен и за ее пределами.


Находясь за пределами страны, Максим активно продолжает выступать, радуя зарубежную публику. Издание «Комсомольская правда» решило выяснить, сколько же получает Галкин за границей. Оказалось, что немало.


По информации издания, в среднем за один концерт гонорар юмориста составляет 6 млн. рублей. Но многое зависит и от условий проведения: заполненность и общая численность зала, стоимость аренды, других расходов. При этом артисту не нужны дополнительные декорации, особое звуковое сопровождение и сложные спецэффекты. Это значительно сокращает затраты организаторов и ускоряет процесс подготовки к выступлению.


Также издание сообщает, что Галкину предлагали вести проект на израильском телевидении, но он отказался от такого предложения, ссылаясь на плотный концертный график. И действительно, после своего израильского тура Максим отправился в страны Балтии, а потом хочет посетить Польшу, Германию, Австралию и Новую Зеландию. В 2023 году артист намерен выступить в США.


Вероятно, Галкин не намерен возвращаться в Россию, тем более что его лишили всех контрактов на телевидении и отменили все выступления. А вот приедет ли супруга юмориста, знаменитая Алла Пугачева, остается открытым вопросом. Сама Примадонна заявляла, что вернется на Родину к сентябрю – у ее детей начнется учебный год.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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