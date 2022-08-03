Сколько придется заплатить за незаконный вылов осетра и белуги

С браконьеров, добывающих краснокнижную рыбу, будут взыскивать сотни тысяч рублей — за каждую пойманную особь

Вылов занесенных в Красную книгу водных обитателей в нашей стране запрещен. Но санкции за нарушение этого запрета не пересматривали с 2000 года, что стимулирует браконьеров. Правительство решило предотвратить дальнейшее уничтожение редких видов рыбы и увеличить таксы за нанесенный природе ущерб. Теперь за пойманного амурского осетра рыбакам в качестве возмещения ущерба придется заплатить 481 тысячу рублей, а за сахалинского — 641 тысячу. Выловленная белуга обойдется браконьерам в 826,5 тысячи, калуга — в 807,7 тысячи, а серый кит — в 1,9 миллиона рублей. Такое постановление Правительства от 23 июля 2022 года № 1322 вступает в силу 3 августа.

Браконьеров накажут строже

В 2018 году кабмин ввел новые ставки нанесенного ущерба за вылов браконьерами обычной рыбы, не входящей в Красную книгу. В 2,7 раза выросли ставки за незаконную добычу минтая, сельди, скумбрии, камбалы, наваги, морского окуня. В 11 раз увеличили возмещение ущерба за нелегальный вылов лосося — с 1,25 до 13,6 тысячи рублей за экземпляр. Стали выше ставки за омуля, нерку, муксуна, сазана, карпа и щуку.

Но при этом ставки за ущерб, нанесенный браконьерами краснокнижной рыбе, остались прежними и в итоге оказались ниже или наравне со ставками за ущерб при нелегальной ловле обычных видов. «Эта диспропорция провоцирует браконьерство именно в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов», — сказано в пояснительной записке к постановлению. Документ, разработанный Минприроды, устраняет правовой пробел. Для исчисления ущерба за уничтожение редкой рыбы взяли таксы за обычное браконьерство, увеличив их примерно в три раза.





Согласно постановлению, за азовскую белугу браконьерам придется заплатить 826,5 тысячи рублей. До 2018 года ставка нанесенного ущерба за нее была всего 15 тысяч, а с 2018 года все виды белуги оценили в 206 тысяч. Краснокнижная калуга с 3 августа стоит 807,7 тысячи, раньше за одну такую рыбу браконьеры возмещали ущерб в 269 тысяч рублей.

За амурского осетра установили таксу 481,3 тысячи рублей (раньше было 160 тысяч), а за более редкого сахалинского, балтийского, атлантического — 641,8 тысячи. Стерлядь, выловленная в Днепре, на Дону или в Ангаре, теперь обойдется браконьерам в 13,7 тысячи вместо 4,5 тысячи рублей. За тайменя установили таксу от 31 до 42,5 тысячи рублей, за атлантического лосося браконьеры будут платить 41 тысячу, за белорыбицу — 44,5 тысячи, за сига — 10 тысяч.





За убитого кита придется отдать 1,9 миллиона

В постановлении кабмина установили более высокие ставки ущерба и за убийство морских млекопитающих. Тихоокеанского моржа раньше оценивали в 57,5 тысячи, а теперь — 172 тысячи. За убитого кита браконьеры платили от 137 до 479,5 тысячи, а с 3 августа придется заплатить в качестве возмещения ущерба от 1,4 до 1,9 миллиона рублей. Дороже всех оценили серых и гренландских китов, обитающих в Охотском море. Убитый тюлень обойдется в 82 тысячи вместо 27 тысяч, а дельфин — в 16 тысяч вместо 5,4 тысячи рублей.

В документе ввели ставки за охоту на тритона (7,6 тысячи), дальневосточную черепаху (38 тысяч). За каждого пойманного краснокнижного моллюска придется выложить 819 рублей, а за редкого краба — 1,2 тысячи.

«Значительный ущерб популяциям видов, занесенных в Красную книгу, наносит вылов самок с икрой, — отметили на сайте Минприроды 10 февраля, комментируя постановление. — Добыча икры квалифицируется как добыча и гибель самок рыб». Санкции за незаконную добычу икры увеличились в три раза. Ущерб за килограмм икры калуги и белуги, добытый браконьерским способом, теперь оценен в 246,6 тысячи рублей, за икру осетровых — в 164,7 тысячи.





Инспекторов недостаточно

Увеличение ставок ущерба, нанесенного природе, защитит краснокнижную рыбу и моллюсков от уничтожения, считает глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «Безусловно, ответственность за вылов краснокнижных водных биоресурсов должна быть выше, чем за незаконный промысел обычной рыбы, — сказал он «Парламентской газете». — Это позволит снизить уровень браконьерства». А чтобы лучше контролировать рыбаков, сенатор предложил увеличить число инспекторов Рыбоохраны или передать часть надзорных полномочий лесным инспекторам.

Президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин полагает, что увеличение ставок ущерба не приведет к существенному улучшению ситуации с браконьерством, так как сейчас некому выявлять нарушения в этой сфере. «Нужно увеличивать количество инспекторов, контролирующих промысел, и сократить спрос на краснокнижную рыбу и другие незаконно добытые ресурсы, — сказал Петрушин «Парламентской газете». — Важны не сами ставки ущерба — они и сейчас не маленькие, — а неотвратимость наказания. Также важно создать такие условия, когда вылов краснокнижных рыб потеряет смысл». Эксперт отметил, что сейчас, если браконьер наловит, например, стерляди, ему никакого труда не стоит ее продать. А если не будет точек сбыта редкой рыбы и моллюсков, то у браконьеров исчезнет мотивация к незаконной рыбалке.



